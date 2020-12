Ursula von der Leyen rozważa nowy plan. Fundusz Odbudowy dla wszystkich poza Polską i Węgrami? Weto sprawi, że stracimy miliardy euro?

- Czy utrata unijnego Funduszu Odbudowy byłaby porażką Polski? No tak. Znaleźliśmy się w niezwykle trudnej sytuacji, która wynika z faktu, że większość, która stoi za Brukselą, jest trudna dla nas. Staramy się doprowadzić do kompromisu, który byłby dla nas do przyjęcia. Jesteśmy przekonani, że to my mamy rację, że ta większość chce naruszyć traktat. Wcale nie jest to takie pewne, że będą tylko dwa kraje, bo dziś dotyczy to Polski i Węgier, a jutro może dotyczyć Rumunii i Włoch - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS w Radiu Plus.