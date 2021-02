Ursula von der Leyen murem za szefej unijnej dyplomacji mimo porażki w Moskwie. "Pełne poparcie"

Dzień Solidarności z Białorusią 7 lutego 2021 r. "Unia Europejska nadal zdecydowanie wspiera naród Białorusi" - brzmi oświadczenie UE

"Pół roku po sfałszowanych wyborach z 9 sierpnia 2020 r. odważni obywatele Białorusi nadal pokojowo demonstrują, żądając, by wysłuchano ich głosu i by uszanowano ich wybór" - pisze w oświadczeniu UE ale reżim Aleksandra Łukaszenki zapewne niewiele sobie z tego weźmie do serca.