Upadki osób starszych są jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia

Upadki należą do grupy tzw. „wielkich problemów geriatrycznych”. Stanowią one bowiem jedną z najpoważniejszych przyczyn utraty sprawności przez osoby starsze. Jak wynika z raportu „Upadki osób starszych - przyczyny i następstwa”, u osób powyżej 65 r.ż. są one główną przyczyną śmierci w wyniku uszkodzenia ciała.

W starszej populacji wielokrotne urazy fizyczne i psychiczne będące wynikiem upadków oraz ich następstw mają bardzo poważne skutki uboczne, których rezultatem jest nieraz znaczne przyspieszenie ogólnego procesu starzenia się i zwiększenie ryzyka śmierci. Upadki seniorów, w których dochodzi do urazów są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i piątą, co do częstotliwości, przyczyną zgonów u osób po 75 r.ż. To problem, którego z pewnością nie można bagatelizować - komentuje dr hab. prof. nadzw. Marek Żak, specjalista fizjoterapii, autor raportu „Upadki osób starszych - przyczyny i następstwa”.