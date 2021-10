UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Chodzi o dodatkowo płatne serwisy. Operatorowi grozi kara do 10 proc. obrotu

Jak podaje w komunikacie UOKiK, do Urzędu "docierało wiele sygnałów na dodatkowo płatne serwisy". - Płatności za nie są pobierane cyklicznie lub jednorazowo, a opłata automatycznie doliczana do rachunku. Usługi te są świadczone przez podmioty trzecie, a rozliczane są przez operatora T-Mobile Polska przy wykorzystaniu usługi „Zamów z T-Mobile”- wskazano w komunikacie. Wiele osób, które zgłosiły się do UOKiK, było nieświadomych, że aktywowały takie serwisy.