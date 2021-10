UOKiK sprawdził kosmetyki dla dzieci. Przeprowadzono 83 kontrole. "Stwierdzono przeterminowane kosmetyki"

Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty kosmetyczne po upływie daty minimalnej trwałości, stwierdzając przeterminowane kosmetyki u 2 przedsiębiorców, łącznie 6 partii, tj. ok. 2 proc., oferowanych po terminie od ok. 2 do 18 miesięcy. - Przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane kosmetyki- dodano.