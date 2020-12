UOKiK przebadał płyny do mycia naczyń. "Płyny przeszły w sumie 66 różnych testów"

Te płyny do mycia naczyń poleca UOKiK. Nie wyczyszczą portfela, ale naczynia owszem. Zobacz ranking!

Kojarzysz reklamy, w których porównywane są płyny do mycia naczyń i zwycięzcą okazuje się – a jakże – ten, którego dotyczy reklama? Teraz za takie testy wziął się UOKiK i właśnie zaprezentował swój ranking płynów do mycia naczyń. Który produkt warto kupić, by zmywanie było prostsze i bardziej efektywne? Który płyn najbardziej się opłaca? Zobacz ranking!