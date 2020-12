UOKiK: 723 mln zł kary dla Biedronki. "Tego typu praktyki niszczą podstawy uczciwej konkurencji i odpowiedzialności za kontrahentów"

Black friday. Jakie prawa przysługują kupującym? Problemy z dochodzeniem roszczeń mogą się natomiast pojawić przy zakupach poza UE

Co roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje skargi dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji. Stanowią one ok. 10 proc. wszystkich zgłaszanych nieprawidłowości. - Kilka tygodni temu, wspólnie z Inspekcją Handlową, rozpoczęliśmy monitoring najpopularniejszych sklepów internetowych aby zweryfikować, czy nie oszukują oni konsumentów, wprowadzając w błąd np. co do rzeczywistego upustu cenowego- mówi prezes UOKiK.