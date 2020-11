Uniwersytet Coventry we Wrocławiu zacznie przyjmować studentów spoza krajów Unii Europejskiej

To oni będą uczyć wasze dzieci religii. Kim są przyszli duchowni, jakie mają poglądy? Oto portret młodych alumnów

Kim są młodzi ludzie wstępujący do seminarium? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć książka ks. prof. Krzysztofa Pawliny „Powołania kapłańskie AD 2020”, która ukazała się w sierpniu 2020. To druga tego typu publikacja w Polsce. Pierwsze podobne badanie odbyło się w 2000 roku. Skąd pochodzą przyszli duchowni, jakie mają wykształcenie i jakie dostrzegają zagrożenia dla Polski i Polaków?