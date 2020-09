Uniwersytet Coventry we Wrocławiu oferuje stypendia dla najlepszych i najzdolniejszych kandydatów

Uniwersytet Coventry, pierwsza zagraniczna uczelnia działająca w Polsce oferuje najlepszym kandydatom stypendia.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny z egzaminów maturalnych lub egzaminów im równoważnych mogą liczyć na studenckie stypendia za dobre wyniki w nauce, jeżeli podejmą studia licencjackie na Uniwersytecie Coventry we Wrocławiu. Uniwersytet Coventry, wysoko ceniony w kategorii poziom nauczania akademickiego oraz pozytywne doświadczenia studentów, będzie pierwszą zagraniczną uczelnią działającą w Polsce, gdy we wrześniu przywita pierwszych studentów w progach swojej filii we Wrocławiu. Uczelnia przyznaje stypendia za dobre wyniki w nauce (EU Student Merit Scholarships), w wysokości 20 procent zniżki na czesne w pierwszym roku nauki, najlepszym kandydatom na studia licencjackie rozpoczynające się we wrześniu 2020 r. Szczegółowe informacje na temat warunków kwalifikacji oraz sposobu ubiegania się o stypendium są dostępne są na stronie Coventry University Wrocław. (https://www.coventry.ac.uk/wroclaw/study/merit-award/) Wrocławski kampus filii uniwersytetu we Wrocławiu mieszczący się w centrum miasta w kompleksie Centrum Południe, oferuje studia na kierunkach skoncentrowanych na zawodowym rozwoju kariery, takich jak: Technologie cyfrowe, Zarządzanie & Przywództwo w Biznesie, Zarządzanie w lotnictwie, a także Cyberbezpieczeństwo.

Programy nauczania zostały opracowane w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami i stanowią odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych absolwentów gotowych do podjęcia pracy w lokalnych przedsiębiorstwach. W Wielkiej Brytanii Uniwersytet Coventry wyróżnia się bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania nauczania opracowanego wspólnie z lokalnymi firmami, dostosowanymi do potrzeb tych przedsiębiorstw. Brytyjski uniwersytet od 5 lat zajmuje wysokie miejsce wśród 15 czołowych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii według the Guardian University Guide, otrzymując pięć gwiazdek w ogólnej klasyfikacji w systemie przyznawania ocen QS Stars.

Filia we Wrocławiu będzie działała na zasadzie „ucz się i zarabiaj”, co umożliwi studiowanie osobom, które pracują, aby sfinansować naukę. Kilka naborów w ciągu roku akademickiego zapewni najlepszą możliwą dostępność rozpoczęcia nauki, a kursy są oferowane w formie bloków przeznaczonych dla studentów dziennych i zaocznych.

John Dishman, prorektor Uniwersytetu Coventry: „Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować stypendium „EU Student Merit Scholarship” studentom, którzy osiągnęli wysokie noty na egzaminach. Stypendia dają szansę, by wynagrodzić ciężką pracę oraz przyciągnąć osoby, które mają potencjał, by stać się znakomitymi studentami studiów licencjackich. Mamy nadzieję, że stypendia stanowić będą dodatkową zachętę do podjęcia studiów w nowej filii Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu.” W przewodniku „The Times and Sunday Times Good University Guide 2019” Uniwersytet Coventry został opisany jako „jeden z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych uniwersytetów, wykazujący się odważną wizją tego, czym powinno być kształcenie studentów w XXI wieku”. Poziom satysfakcji studentów oraz jakość nauczania zostały ocenione jako jedne z najwyższych w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Coventry od 5 lat zajmuje czołowe miejsce wśród 15 najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, według the Guardian University Guide, otrzymując pięć gwiazdek w ogólnej ocenie w systemie przyznawania ocen QS Stars. W 2017 r. uzyskał złotą ocenę rządu brytyjskiego w programie Teaching Excellence Framework (TEF). https://www.coventry.ac.uk/

Uniwersytet Coventry znajduje się w gronie 100 najlepszych uniwersytetów w Europie (top 100 universities in Europe) pod względem jakości i warunków nauczania, a także w pierwszej europejskiej trójce w kategorii relacji ze studentami.

Dzięki powiązaniom z wiodącymi firmami i organizacjami w różnych krajach i branżach, ponad 30 000 studentów ma dostęp do staży i międzynarodowej wymiany, co zapewnia, że rosną ich szanse zatrudnienia po ukończenia studiów. Studenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu i wyposażenia w kampusach w Coventry, Londynie i Scarborough, we wszystkich dyscyplinach akademickich, poczynając od medycyny, biznesu, sztuk scenicznych, po wzornictwo przemysłowe, inżynierię i informatykę.

