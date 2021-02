United i Tottenham gromią rywali. Milan i Leicester bez zwycięstwa

Swój mecz pewnie wygrał również Tottenham. Spurs wygrali 4:1 z Wolfsberger po golach Heung Min Sona, Garetha Bale'a, Lucasa i Carlosa. Gorzej poszło Leicester i Milanowi - oba zespoły zremisowały na wyjazdach. Jamie Vardy i spółka nie dali rady trafić do siatki przeciwko Slavii Praga i zremisowali 0:0. Rossoneri zremisowali 2:2 z Crveną Zvezdą. Włosi wyszli na prowadzenie w 42. minucie po samobóju obrońcy gości Radovana Pankova. W drugiej połowie sędzia podyktował dwa rzuty karne - najpierw dla gospodarz potem dla gości. Oba zostały wykorzystane i przy prowadzeniu 2:1 Milan dostał jeszcze dar w postaci drugiej żółtej kartki dla Crveny, ale mimo to nie utrzymał rezultatu. Gospodarze trafili do siatki w doliczonym czasie gry, a konkretnie zrobił to Milan Pankov.