Uniki Łukaszenki. Nie odpowiedział wprost na pytanie o przynależność Krymu

- Czy jest w tym jakaś istotna konieczność? Jak tylko zrozumiem i prezydent Rosji powie mi, że jest taka potrzeba… - tak Łukaszenka odpowiedział Sołowjowowi, gdy ten zapytał, czy Białoruś uznaje Krym za część Rosji, zaś Abchazję i Osetię Południową za niepodległe państwa.

Separatyści

Krym został wiosną 2014 roku siłą zajęty przez Rosję, po czym przeprowadzono pseudoreferendum pod lufami „zielonych ludzików”, w którym większość głosujących miała się opowiedzieć za połączeniem z Rosją. Faktu tego nie uznaje niemal cała światowa społeczność. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego Krym pozostaje częścią państwa ukraińskiego.

Abchazja i Osetia Południowa to regiony Gruzji, które zbuntowały się przeciwko rządom w Tbilisi na początku lat 90. XX w. Przy pomocy Rosji po krwawej wojnie domowej zerwały z gruzińskimi władzami. Wspierane przez Moskwę przez wiele lat pozostawały aż do 2008 roku regionami niezależnymi od Tbilisi. Po wojnie Rosji z Gruzją w 2008 roku Moskwa uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. De facto są podporządkowane ściśle Rosji, a na ich terytorium stacjonują tysiące rosyjskich żołnierzy. Nikt, oprócz Rosji i kilku małych egzotycznych krajów, nie uznaje ich za niepodległe państwa. Z punktu widzenia prawa, to wciąż części państwa gruzińskiego.