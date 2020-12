Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się dyscyplinarkami polskich sędziów

W efekcie skargi KE z jesieni 2019 r. będzie mieć miejsce rozprawa w TSUE. Skarga została złożona po tym, jak PiS powołał, z woli Zbigniewa Ziobry, nowych rzeczników dyscyplinarnych sędziów oraz stworzył nową Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Jej członkowie mają wyższe wynagrodzenie o 40% od pozostałych sędziów SN.

Zabezpieczenie z 8 kwietnia 2020 r, które wydał TSUE, zmusiło ID do powstrzymania się od orzekania. Trwało to jednak tylko około miesiąca.

Tzw. "starzy" sędziowie SN uznali ID za nie będącą sądem w rozumieniu prawa europejskiego - tym samym, nie będącym sądem w rozumieniu polskiego prawa. Decyzję tę potwierdziło zabezpieczenie, jakie 8 kwietnia 2020 r. wydał TSUE zobowiązując ID do powstrzymania się od orzekania. Gdy skończyła się kadencja byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf, a jej miejsce zajął tymczasowo - jako administrator - Kamil Zaradkiewicz, ten natychmiast przywrócił ID do działania. Izba powstrzymuje się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów - bo uznaje, że tylko to nakazał jej unijny Trybunał Sprawiedliwości - jednak rozpoznaje sprawy na przykład o uchylenie sędziom immunitetu w związku z zarzutami karnymi, jakie zamierza stawiać im prokuratura.