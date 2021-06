Unijny Certyfikat COVID (UCC). Co to jest UCC? Jak można uzyskać UCC? Jak długo jest ważny certyfikat UCC? Jak działa aplikacja UCC?

System Unijny Certyfikat Covid przygotowano, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie UE obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Uwaga: Certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży oraz nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

Kliknij i pobierz: Aplikacja UCC dla systemu Android

Kliknij i pobierz: Aplikacja UCC dla systemu iOS

UWAGA: Komisja Europejska przewiduje, że rozporządzenie w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid zacznie obowiązywać 01.07.2021 r. Faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być do tego systemu podpięte. Możliwy jest także sześciotygodniowy okres przejściowy dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom.

W Polsce Unijny Certyfikat Covid ważny jest rok czasu od momentu przyjęcia pełnej dawki szczepienia, w przypadku ozdrowieńców do 180 dni od pozytywnego wyniku testu, a w przypadku negatywnego wyniku testu - 48h.