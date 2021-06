Unijny Certyfikat COVID dostępny w aplikacji mObywatel. Dzięki niemu można swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej. Jak pobrać?

- Osoby, które mają naszą aplikację mObywatel – a jest ich już ponad 3 miliony – wystarczy, że ją zaktualizują- mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – UCC zastąpi dostępne do tej pory w mObywatelu krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu - dodaje cytowany w komunikacie.

Cieszyński dodaje, że Unijny Certyfikat COVID działa także w trybie offline. - A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci- tłumaczy.