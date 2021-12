Unijny ambasador jako brodata Maryja, Święta Rodzina jako para gejów. Skandaliczna okładka niemieckiego magazynu

Na okładce magazynu widzimy wytatuowanego brodatego mężczyznę trzymającego na rękach niemowlę. Jest on ubrany w białą szatę, a na głowie ma niebieską chustę, co w sposób oczywisty nawiązuje do postaci Maryi. Na innym zdjęciu przedstawiono Świętą Rodzinę jako gejowską parę.

Sam Simonetti odnosząc się do okładki "Siegessäule Magazin" napisał na Facebooku:

„Jeśli zignorujemy fakt, że Jezus nie był biały, równie dobrze moglibyśmy uwierzyć, że Maryja Dziewica miała brodę, czemu nie?”.

Tęczowy aktywista przyznał ponadto, że czuje się bardzo dumny i zaszczycony, że mógł naleźć się w grudniowym wydaniu tego magazynu.