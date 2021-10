Unijne wiadomości - 8.10.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii? Newsroom 360

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

8.10.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @EUinWroclaw: 🇪🇺 Optymizm co do przyszłości UE osiągnął wśród Europejek i Europejczyków poziom najwyższy od 2009 r.🇪🇺 Zaufanie do wspó…. ".