Unijne wiadomości - 29.09.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

29.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @JacekWasikEU: Dziś inauguracja modernizacji śluzy na stopniu wodnym Januszkowice. To kolejna inwestycja @WodyPolskie ze wsparciem #Fund…. ".

RT @JacekWasikEU: Dziś inauguracja modernizacji śluzy na stopniu wodnym Januszkowice. To kolejna inwestycja @WodyPolskie ze wsparciem #Fund…

Tak prezentuje się nasz komiks „Paneuropa vs Covid-19” dedykowany @lubiedarlowo. 2 października będzie mieć premierę na @mfkig w Łodzi. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie otrzymacie go bezpłatnie. Komiks będzie również dostępny w wersji elektronicznej 👉 https://t.co/aQPN2jMPtr https://t.co/d5TSVffFYs

KE zaproponowała dziś zawieszenie niektórych artykułów umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Białorusią. Decyzja wynika z prób destabilizacji UE, które podejmuje reżim białoruski. Wniosek dotyczy urzędników związanych z reżimem i nie wpłynie na innych obywateli Białorusi.

RT @vonderleyen: Glad to visit the Cicërimat kindergarten, built with EU funds.



An investment for the generations to come and a symbol of…

Potrzebne nam zdecydowane działania, aby zapobiec wyzyskowi migrantów i ograniczać migrację nieuregulowaną. KE przedstawiła sprawozdanie na temat migracji i azylu oraz odnowiony plan działania UE na rzecz zwalczania przemytu migrantów. ➝ https://t.co/QYJnxNHUxW #MigrationEU https://t.co/jRs1qpX6jv

RT @ATCelinski: 📺12:15 na żywo konferencja prasowa po spotkaniu Kolegium komisarzy UE https://t.co/7tmay58SEA. o reformie polityki migracyj…

RT @EUinWroclaw: Każdy mieszkancie Unii Europejskiej ma prawo do równego traktowania🏳️‍🌈🇪🇺 Aby zamanifestować solidarność z osobami #LGBTI…

RT @vonderleyen: We will work hand in hand for a lasting recovery and prosperous future in North Macedonia. The people of North Macedonia…

RT @vonderleyen: I look forward to the EU-Western Balkans Summit next week. There, together, we will chart the course to the future. An…

Oto okładka naszego komiksu „Paneuropa vs Covid-19” dedykowana @wroclaw_info. ⤵️ Oprócz niej czekają na Was jeszcze 4: z UE i miastami partnerskimi. Premiera odbędzie się już 2 października na @MFKiG w Łodzi. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie komiks otrzymacie bezpłatnie. https://t.co/5dDntcn2u9