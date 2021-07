Unijne wiadomości - 29.07.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii? Newsroom 360

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

29.07.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Co roku ok. 850 000 Europejczyków podejmuje pracę sezonową w innym kraju UE. Pracownicy sezonowi są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy, a pandemia pogorszyła ich sytuację.Pamiętaj, że masz prawo do sprawiedliwych warunków pracy. Sprawdź. ⤵️#Rights4AllSeasons. ".