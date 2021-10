Unijne wiadomości - 28.10.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

28.10.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @jwojc: Zachęcam, zwłaszcza rolników, do zapoznania się z poniższym raportem. Chodzi o bardzo konkretne działania Unii Europejskiej w ob…. ".

RT @jwojc: Zachęcam, zwłaszcza rolników, do zapoznania się z poniższym raportem. Chodzi o bardzo konkretne działania Unii Europejskiej w ob…

Zarejestrowaliśmy nową europejską inicjatywę obywatelską - „Wezwanie do działania – ochrona środowiska we wszystkich politykach”. Organizatorzy wzywają KE do zaproponowania przepisów, które zapewnią, że państwa uwzględnią kwestie środowiskowe przy przyjmowaniu środków krajowych.

RT @Europarl_PL: 🇪🇺 ⚖️ Już jutro o 11.15 grupa monitorująca ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych komisji @EP_Justice oraz kom…

Komisja Europejska przedstawiła dziś nowelizację unijnych przepisów bankowych (rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych). Dzięki nowym przepisom banki w UE staną się bardziej odporne na potencjalne przyszłe kryzysy gospodarcze.

RT @dreynders: The @EUCourtPress again ruled in favor of the @EU_Commission

Dziś w Poznaniu zaczyna się konferencja #Impact21. O godz. 15:40 @MarosSefcovic, wiceprzewodniczący KE ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, wygłosi przemówienie na temat elektromobilności i roli baterii w gospodarce zeroemisyjnej. 👉 https://t.co/mZTP9cqFj5 https://t.co/xknfTTGueX

RT @SerwisZdrowie: Natalia Żylińska-Puta: elektroniczne systemy zdrowotne mają na celu bezpieczne przesyłanie informacji o pacjencie pomięd…

RT @SerwisZdrowie: Natalia Żylińska-Puta: od 2019 funkcjonuje system "Moje Zdrowie w UE", który od przyszłego roku będzie umożliwiał Polako…

RT @vonderleyen: Let us fight for climate justice. Cut emissions. Move to renewables. And support vulnerable countries to achieve the gre…