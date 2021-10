Unijne wiadomości - 25.10.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

25.10.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @jwojc: The Summit of the Ministers of Agriculture of the Three Seas region in Kraków 🇵🇱 has just started.First, let’s discuss how to r…. ".

RT @jwojc: The Summit of the Ministers of Agriculture of the Three Seas region in Kraków 🇵🇱 has just started.

First, let’s discuss how to r…

RT @MRiRW_GOV_PL: 🆕 W Krakowie rozpoczął się Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej…

RT @YlvaJohansson: “The @EUCouncil conclusions on #Belarus – what next?” Read my latest #TimeToDeliverMigrationEU blog here; https://t.co…

Jeśli eksportujesz dżem do Japonii, importujesz krawaty z Tajlandii, czy po prostu chcesz sprawdzić taryfy, przejdź do My Trade Assistant, aby uzyskać informacje o cłach i przepływach handlowych 👉 https://t.co/xSU7apYCvz #Access2Markets https://t.co/kudb5C8NmU

RT @JacekWasikEU: Dzisiaj w tramwaju @Slupsk rozmawialiśmy na antenie @RadiowaJedynka o oczywistych i nieoczywistych atrakcjach miasta, a t…

RT @YlvaJohansson: Thank you Mayor of @WBialystok 🇵🇱 @TTruskolaski for meeting at #SDC2021

A timely, and at times concerning, update on th…

Masz 18–20 lat? Do 26 października możesz zgłosić swój udział w #DiscoverEU i zdobyć bilet na podróż po Europie. Udostępniamy 60 000 biletów kolejowych! 🇪🇺 🚆 Wybrane osoby mogą podróżować przez 1–30 dni w okresie 1 marca 2022–28 lutego 2023 r. Zgłoś się! ⤵️ #EUYearofRail

RT @Europarl_PL: Trwa sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy!

Sesja odgrywa ważną rolę, ponieważ to tu spotykają się obywa…

RT @vonderleyen: Wide-ranging challenges discussed at this #EUCO Energy: let's support consumers and accelerate the clean energy transiti…

Na szczycie Rady Europejskiej #EUCO liderzy omawiali trzy główne tematy:

🔹 ceny energii,

🔹 praworządność i niezawisłość sądownictwa w Polsce,

🔹 sytuacja na Białorusi. Przemówienie wygłoszone przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej @vonderleyen ➡️ https://t.co/uBPBjQOoTv https://t.co/enomMDgaVQ

[email protected]: - Potrzebujemy zgodnego działania. Białoruś zaproponowała krajom kolejne zniesienia wiz. Będziemy z nimi współpracować, by ograniczyć przemyt. Potrzebna nam wspólna polityki migracyjna i azylowa. Powtórzyłam wezwanie do przywódców o postęp w pracach nad Paktem. https://t.co/yvsjMWIhTL

[email protected]: - Co do sytuacji na Białorusi. Ludzie, którymi posługuje się Łukaszenko, są ofiarami.

Musimy im pomóc. Utrzymamy presję wobec reżimu Łukaszenki. Zaproponowaliśmy już środki mające na celu zniesienie ułatwień wizowych. Jesteśmy gotowi do dalszych sankcji. https://t.co/ItuWj4XZd9

[email protected]: Przed nami długa droga łącząca dialog, reakcję prawną i działania na rzecz przywrócenia niezawisłości sądownictwa. TSUE orzekł, że system dyscyplinarny sędziów musi zostać zmieniony, a bezprawnie zwolnieni sędziowie przywróceni. Oczekujemy, że 🇵🇱 wykona orzeczenie. https://t.co/cyPHZHmNAm

[email protected]: - Ważna dyskusja nt. praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce. Praworządność zapewnia wzajemne zaufanie, pewność prawa i równość między państwami UE a obywatelami. Podstawowym filarem praworządności jest niezawisłość sędziowska. To sedno naszej dyskusji. https://t.co/pacozPrgIw

RT @MoniquePariatEU: Frank and constructive discussions today with @PolandMOI @PolandMFA and NGOs on 🇧🇾 border situation. https://t.co/V37r…

RT @vonderleyen: Energy prices: while supporting consumers and businesses, we’ll work on increasing resilience & independence. •See how to…

Wszyscy powinni mieć równy dostęp do tych samych możliwości. Musimy być pewni, że programy UE nikogo nie pomijają. Dlatego Komisja Europejska przyjęła środki, które wzmocnią programy #ErasmusPlus i Europejski Korpus Solidarności oraz sprawią, że staną się one bardziej różnorodne.

Aby ocalić naszą planetę, musimy podjąć działania na całym świecie. 🌍 Ma temu służyć szczyt klimatyczny #COP26 w #Glasgow. To pierwsza konferencja, która dokona przeglądu i wzmocni zobowiązania porozumienia paryskiego. Szczegóły 👉 https://t.co/zDVjHF6x3z

#EUatCOP26 https://t.co/t8Ks8tmpSZ

RT @EUinWroclaw: To już ostatnie dni konkursu "Przestrzeń dla przyrody" skierowanego do uczniów szkół podstawowych #DolnyŚląsk i ich nauczy…

[email protected] na #EUCO: - Z zadowoleniem przyjmuję dyskusję liderów o Polsce: każdemu zależy na ochronie praworządności i niezawisłości sądów. Omówimy, jak ograniczyć wpływ wzrostu cen energii. Potrzebujemy też więcej OZE. Oczekuję wspólnej odpowiedzi na hybrydowy atak Białorusi. https://t.co/jDlJZjpbiE