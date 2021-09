Unijne wiadomości - 25.09.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

[email protected] : Aby pokonać COVID, wszyscy muszą być zaszczepieni. Europa od początku dzieli się szczepionkami, nawet w trudnych chwilach. Połowę szczepionek produkowanych w UE wysyłamy za granicę. Do tej pory 800 mln dawek. 500 mln wkrótce trafi do najbardziej narażonych krajów. https://t.co/4SuXmXx0vp

PANEUROPA VS COVID-19 to komiks o solidarności Europejczyków w konfrontacji z pandemią. 🤝🇪🇺

RT @KadriSimson: The increase in #energy prices, #FitFor55 package and energy transformation were among the main topics I discussed today i…