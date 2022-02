Unijne wiadomości - 21.02.2022. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

21.02.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @EUinWroclaw: Czy szukasz wsparcia #FunduszeUE dla projektów dotyczących praw człowieka lub zwalczania nietolerancji, rasizmu i ksenofob…. ".

RT @EUinWroclaw: Czy szukasz wsparcia #FunduszeUE dla projektów dotyczących praw człowieka lub zwalczania nietolerancji, rasizmu i ksenofob…

22 lutego o 10:00 reprezentanci Warszawy, Gdańska, Mannheim, Budapesztu oraz przedstawiciele @Europarl_PL będą rozmawiać o tym, jak przeciwdziałać mowie nienawiści. W spotkaniu weźmie udział @bartekbalcerzyk, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej @EUinPL. https://t.co/LE6DbjDIzk

RT @vonderleyen: I salute the courage of President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people in these difficult times. Here in Munich at the…

RT @GuzVetterEU: Mocne przemowienie @vonderleyen na Monachijskiej Koferencji #MSC2022: Jestesmy swiadkami jak #Rosja w razacy sposob prob…

RT @jwojc: During the 2nd day of my mission to #Dubai #Expo2020 I’ve started visiting 🇵🇱 pavilion with an interesting exhibition of 🇵🇱 rese…

RT @vonderleyen: In tonight’s VTC with 🇺🇸🇪🇺🇨🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇮🇹🇷🇴 @NATO we shared concern on situation in and around 🇺🇦 that remains threatening.…

Wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie są podatkiem pobieranym przez Brukselę. Pieniądze trafiają do polskiego budżetu. Tylko w 2021 r. Polska otrzymała z tego tytułu 28 mld zł. Środki umożliwiają inwestycje w ekologiczną transformację, przynosząc korzyści dla obywateli.

Polityka klimatyczna UE jest korzystna dla Polaków. Pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 trafiają do polskiego budżetu, umożliwiając: poprawę jakości powietrza

zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych

modernizację elektrowni

redukcję emisji CO2

#UniaEuropejska wnosi dziś sprawę przeciwko Chinom w ramach Światowej Organizacji Handlu #WTO w sprawie ograniczania unijnym przedsiębiorstwom możliwości zwracania się do sądów w innych państwach w celu ochrony i korzystania z własnych patentów. 👉 https://t.co/cIbsLx1OVx https://t.co/clBmu9CQKL

RT @vonderleyen: Met with PM @MorawieckiM

We are united in our support of 🇺🇦 & call on 🇷🇺 to de-escalate. Diplomacy is the only answer. O…

Dziś w #Bruksela przewodnicząca Komisji Europejskiej @vonderleyen spotkała się z premierem @MorawieckiM, by omówić sytuację na Ukrainie i dalszą koordynację stanowisk wewnątrz Wspólnoty. https://t.co/B9m9IXXQNB

RT @RegioPoland: Padł kolejny rekord w produkcji energii z wiatru w Polsce! W środę 1 godz. pracy wiatraków dała tyle energii, ile przez ro…

Dziś uruchamiamy pierwszy pakiet inwestycyjny #GlobalGateway dla Afryki. "Możemy spodziewać się pakietu o wartości co najmniej 150 mld euro dla Afryki w ciągu następnych siedmiu lat" - powiedziała Przewodnicząca Komisji Europejskiej @vonderleyen podczas #EUAUSummit.

RT @vonderleyen: Today we launch the first #GlobalGateway investment package for Africa. Quality infrastructure driven by values and imple…

RT @EUinWroclaw: Ukraina jest priorytetowym partnerem #UniaEuropejska. Nowy pakiet awaryjnej pomocy makrofinansowej wynosi 𝟭,𝟮 𝗺𝗹𝗱 𝗲𝘂𝗿𝗼 ↓…

Inwestujemy ponad 110 milionów euro w projekty @LIFEprogramme na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Otrzyma je 11 państw UE: 🇵🇱🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇫🇷🇨🇾🇱🇻🇱🇹🇳🇱🇸🇮🇫🇮. Projekty mają przyciągnąć łącznie ponad 10 mld euro z funduszy uzupełniających, co znacznie pomnoży przydzielone środki.

W @miasto_lodz budowa #TunelŚrednicowy idzie pełną parą. "Dzięki zaangażowaniu UE w budowę kolejowego tunelu średnicowego Łódź będzie w stanie w pełni wykorzystać swoje centralne położenie i budować dobrobyt mieszkańców" - powiedział @naturski p.o. dyrektora @EUinPL.

#FunduszeUE https://t.co/aEdkT0TbOB

[email protected] p.o. dyrektora @EUinPL wziął udział w konferencji prasowej w @Miasto_Lodz, gdzie powstaje #TunelŚrednicowy. Bez #FunduszeUE nie byłoby tak dynamicznego rozwoju Polski. Na modernizację całego węzła kolejowego UE przeznaczyła ponad 2,5 mld zł. https://t.co/wcmpQNpzKy

Dziś ponownie odwiedzimy @Miasto_Lodz, by zobaczyć postępy w budowie #TunelŚrednicowy. To jeden z przykładów świetnego wykorzystania #FunduszeUE, które stanowią 85% kosztów inwestycji - łącznie 1 219 254 777,36 zł. @RegioPoland https://t.co/6iXe8Y3ubL