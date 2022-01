Unijne wiadomości - 20.01.2022. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

20.01.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Jutro o godz. 10:00 Komisarz ds. rolnictwa @jwojc wystąpi w @PolskiSenat na konferencji „Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”, organizowanej przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Transmisja na 👉 . ".

Jutro o godz. 10:00 Komisarz ds. rolnictwa @jwojc wystąpi w @PolskiSenat na konferencji „Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”, organizowanej przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Transmisja na https://t.co/8F3JQi5cra. 👉 https://t.co/0Pa2bhJFTT https://t.co/cO6naCWJCs

@bogdan607 To tłumaczenie tweeta. Szczegółowe informacje są zawarte w podlinkowanym artykule, a w wątku pisaliśmy, że dane dotyczą lat 2000-2020.

Już dziś o 17:00 porozmawiamy o relacjach między Unią Europejską 🇪🇺 a Wielką Brytanią 🇬🇧 po brexicie. Czy #brexit wpłynął na decyzje Polaków o powrocie do kraju? Wraz z @THINKTANKPL zapraszamy do dyskusji. 🔴 Transmisja na żywo na Facebooku 👉 https://t.co/tdS7IEsm6u https://t.co/rEtPt71LFc

#Afganistan 🇦🇫, zmagający się z poważnym kryzysem humanitarnym, może liczyć na pomoc #UE 🇪🇺. UE uruchamia projekty o wartości 268,3 mln euro, które wesprą edukację, opiekę zdrowotną i źródła utrzymania ludności Afganistanu. Środki zostaną przekazane za pośrednictwem agencji ONZ.

Już 21-22 stycznia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zgromadzenie plenarne omówi zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz informacje zgromadzone za pośrednictwem platformy cyfrowej #CoFoE. #PrzyszłośćJestTwoja

🇵🇱🇪🇺 136 mln euro z #REACTEU wesprze 6 województw: małopolskie, pomorskie zachodniopomorskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie. Środki zostaną przeznaczone na opiekę zdrowotną oraz inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową. 👉 https://t.co/fNWx0o43R1 https://t.co/rP6rznlL93

#EuropejskiZielonyŁad zapewnia bezprecedensowe inwestycje w każdym państwie UE, aby wesprzeć zieloną transformację. Dziś miliony euro trafiają do Polski, by pomóc jej budować czystą, zieloną, zdrową przyszłość, której chcą obywatele i którą obiecywali przywódcy polityczni. https://t.co/j8K9oeeMA8

@ra_marcin Dane dotyczą lat 2000-2020. Szczegółowe opracowanie znajduje się na stronie. https://t.co/qyYLAPiKg7

Dziś KE przedstawiała dwa wnioski, których celem jest wspieranie uniwersytetów:

🔹 europejską strategię na rzecz uniwersytetów,

🔹 propozycję na rzecz współpracy w szkolnictwie wyższym. Wymiar szkolnictwa wyższego i badań naukowych zostaną wzmocnione przez szereg inicjatyw.

Polska wydała 1,2 bln zł (270 mld euro) na import paliw kopalnych (ropy, węgla, gazu). Ponad 80% tych pieniędzy trafiło do Rosji.

#FitFor55 nie tylko chroni klimat, ale także zmniejsza zależność od paliw kopalnych. https://t.co/C28wfxlg1M

Po sukcesie zeszłorocznej edycji konkursu #NowyEuropejskiBauhaus, na który wpłynęło ponad 2 tys. zgłoszeń, czas na kolejną edycję. Od dziś trwa nabór zgłoszeń! Nagrody otrzymają najlepsze projekty, które urzeczywistniają piękne, zrównoważone i inkluzywne miejsca do życia.

