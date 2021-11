Unijne wiadomości - 19.11.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 19.11.2021

[email protected]: Wnikliwa dyskusja ze stowarzyszeniami

@JudgesSsp i Themis oraz prezesami Izby Karnej SN i Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Ważne jest dla nas poznanie ich opinii na temat sytuacji na miejscu i najpilniejszych obaw związanych z niezawisłością sądownictwa. https://t.co/osmnQpuJqw

[email protected]: Interesujące spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem na temat jego zaangażowania na rzecz przestrzegania praworządności w Polsce. Była to okazja do omówienia pracy i działań Komisji. Dziękuję za wsparcie i czekam na przyszłą współpracę. https://t.co/S9j7NKgybF

[email protected]: Cieszę się, że znów spotkałem się z Marszałkiem Senatu @profGrodzki. Omówiliśmy pracę Senatu na rzecz ochrony i wzmocnienia praworządności. Rozmawialiśmy też o tym, jak ważne jest połączenie sił w celu zagwarantowania niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. https://t.co/5fxgtzQlV6

[email protected]: Żywa debata z komisjami sprawiedliwości i praw człowieka oraz ds. UE @KancelariaSejmu o sprawozdaniu nt. praworządności w UE 2021. Potwierdziłem, że wszystkie państwa UE są traktowane jednakowo. Raport okazał się wnikliwym źródłem informacji wspierających reformy. https://t.co/ghmmnR4FCR

Komisarz UE ds. sprawiedliwości @dreynders przygotowuje się do wywiadu. Będzie gościem Piotra Kraśko w @faktypofaktach dziś o godz. 19:30. @tvn24 https://t.co/LKdJ1oaY5y

Rozpoczynamy naszą pierwszą debatę z cyklu „Europa dla Młodych” pt. „Rządy prawa: Polska i Unia Europejska na kursie kolizyjnym?” 🇵🇱🇪🇺 Dołącz do dyskusji na naszym profilu na Facebooku👉 https://t.co/A596veASoR https://t.co/Ra6hHutZaD

Już o godz. 18:00 rozpoczniemy naszą debatę, podczas której będziemy rozmawiać o praworządności. 🇵🇱🇪🇺 Wraz z @FundacjaISS zachęcamy do oglądania i zadawania pytań. Dołącz do dyskusji.

🔴 Transmisja na żywo na Facebooku ➡️ https://t.co/8l6gssdeXN https://t.co/lCf7sHxzn2

[email protected]: Miło mi było się spotkać z @marian_banas. Uważnie wysłuchałem słów Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o tym, jak urząd stara się zapewnić niezależne i skuteczne funkcjonowanie w celu zapobiegania korupcji. Ta misja jest szczególnie istotna w świetle ochrony #NGEU. https://t.co/6MGHqwKmTD

[email protected]: Bardzo dobra i szczera dyskusja z Ministrem ds. UE Konradem Szymańskim. Cieszę się, że mogłem porozmawiać o praworządności. Podkreśliłem potrzebę współpracy w celu zapewnienia pełnego wykonania orzeczeń TSUE i zagwarantowania niezawisłości sądownictwa. https://t.co/ilOpxdwY2J

[email protected]: Pierwsza okazja do szczerej i otwartej dyskusji z Ministrem Sprawiedliwości @ZiobroPL. W duchu dialogu zapytałem, w jaki sposób Polska zamierza zapewnić poszanowanie orzeczeń TSUE i prymat prawa unijnego. Pytałem też o nową propozycję reform wymiaru sprawiedliwości. https://t.co/nPXDQ5GzDn

Komisja Europejska przyjęła 3 inicjatywy, niezbędne do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu. Proponowane przepisy mają przeciwdziałać wylesianiu, ułatwić przemieszczanie odpadów w UE, zająć się wywozem odpadów do państw trzecich i zapewnić ochronę gleb. ⤵️ #EUGreenDeal

W czasie Krajowej Debaty w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy obywatele w grupie zajmującej się migracjami postulowali o regulacje prawne w państwach UE dot. warunków życia, edukacji i zdrowia migrantów oraz ich rodzin. Włącz się do dyskusji: https://t.co/sDvaqKozAN https://t.co/oMlBN7g0e1

Dziś obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Co roku bakterie oporne na antybiotyki powodują tysiące zgonów w UE. Dzięki nowej strategii farmaceutycznej, organizacji HERA i strategii „Od pola do stołu” jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. ⬇ #EUDataCrunch

🇪🇺📱🗣️ Już dziś przed parlamentarną Komisją Wolności Obywatelskich @EP_Justice debata na temat wdrażania unijnego cyfrowego…

Komisarz @dreynders przyjeżdża do Warszawy na dwudniową wizytę. 🇵🇱 Dzisiaj spotka się z:

🔹 Marszałkiem Senatu @profGrodzki

🔹 Ministrem Sprawiedliwości @ZiobroPL

🔹 Ministrem ds. UE Konradem Szymańskim

🔹 Prezesem Najwyższej Izby Kontroli @marian_banas https://t.co/fMeWHgeFmo

Komisarz UE ds. rolnictwa @jwojc, w trakcie zamknięcia Krajowej Debaty w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podkreślił, jak ważny jest udział w tym projekcie. Dołącz do dyskusji na platformie #CoFoE i kształtuj z nami przyszłość Europy ➝ https://t.co/CQbckVAD3Z https://t.co/0RwVAcbOSn