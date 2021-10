Unijne wiadomości - 17.10.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

艢ledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by by膰 na bie偶膮co z najwa偶niejszymi informacjami dotycz膮cymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raport贸w przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewn膮trz wsp贸lnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszcza膰 si臋 po Unii, zapowiedzi konkurs贸w unijnych i wiele innych ciekawych i wa偶nych informacji.

Unowocze艣nione ramy regulacyjne dot. produkt贸w farmaceutycznych to kluczowy element silnej Unii Zdrowotnej. 馃拪馃嚜馃嚭 Jak powinny wygl膮da膰 przysz艂e przepisy UE, aby najlepiej odpowiada艂y potrzebom pacjent贸w?

Dowiedz si臋, jak odnowiony Europejski Fundusz Spo艂eczny Plus po鈥

Od 2018 r. #DiscoverEU 艂膮czy tysi膮ce m艂odych ludzi, buduj膮c wsp贸lnot臋 w ca艂ej Europie. W tym roku Komisja Europejska udost臋pnia 60 000 bilet贸w kolejowych, by umo偶liwi膰 Europejczykom odkrywanie naszego kontynentu. 馃殕馃嚜馃嚭

Rak piersi to najcz臋stszy nowotw贸r z艂o艣liwy w艣r贸d kobiet. W jego zwalczaniu pomaga wczesne wykrywanie. Jednak mi臋dzy pa艅stwami UE wci膮偶 utrzymuj膮 si臋 du偶e nier贸wno艣ci w dost臋pie do bada艅. #EUCancerPlan ma to zmieni膰. UE przeznaczy na niego 4 mld euro.

