Unijne wiadomości - 17.02.2022. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

17.02.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Dziś ponownie odwiedzimy @Miasto_Lodz, by zobaczyć postępy w budowie #TunelŚrednicowy. To jeden z przykładów świetnego wykorzystania #FunduszeUE, które stanowią 85% kosztów inwestycji - łącznie 1 219 254 777,36 zł [email protected] . ".

Dziś ponownie odwiedzimy @Miasto_Lodz, by zobaczyć postępy w budowie #TunelŚrednicowy. To jeden z przykładów świetnego wykorzystania #FunduszeUE, które stanowią 85% kosztów inwestycji - łącznie 1 219 254 777,36 zł. @RegioPoland https://t.co/6iXe8Y3ubL

RT @vonderleyen: Preparing the #EUAUSummit with @AUC_MoussaFaki Europe and Africa are working together for a prosperous future. For this…

Jakie wyzwania stoją przed polityką klimatyczną UE? Jak poszczególne państwa wywiązują się z jej przestrzegania? 🔴 Dołącz do dyskusji 👉 https://t.co/h2hqqtExC7 https://t.co/9cXlOF4ino

RT @dreynders: I welcome today’s landmark ECJ judgment on the General Conditionality Regulation. This instrument enables us to protect bett…

RT @VeraJourova: I welcome today’s ECJ ruling on the EU budget conditionality mechanism. The Court confirmed the legality of the mechanism.…

RT @Europarl_PL: 🇪🇺 ⚖️ Wyrok #TSUE dot. zaskarżonego przez Polskę i Węgry mechanizmu warunkowości, służącego ochronie budżetu UE w przypadk…

#TSUE stoi na straży zgodności z prawem mechanizmu warunkowości, który pozwala nam lepiej chronić budżet UE przed naruszeniami zasad praworządności. Teraz KE przeanalizuje dokładnie uzasadnienie wyroku i na mocy rozporządzenia podejmie dalsze kroki. Oświadczenie @vonderleyen ↓