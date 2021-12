Unijne wiadomości - 10.12.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

10.12.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Dziś we Florencji rozpocznie się ostatnie spotkanie panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie przyszłości Europy poświęconego demokracji, praworządności i bezpieczeństwu. 200 panelistów zadecyduje o zaleceniach dla Europy. Oglądaj transmisję 👉 #CoFoE . ".

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 10.12.2021

Dziś we Florencji rozpocznie się ostatnie spotkanie panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie przyszłości Europy poświęconego demokracji, praworządności i bezpieczeństwu. 200 panelistów zadecyduje o zaleceniach dla Europy. Oglądaj transmisję 👉 https://t.co/CQbckVAD3Z #CoFoE https://t.co/hFv4kfMKuT

RT @Europarl_PL: 🔜 🇪🇺 Już o 9.15 we Florencji rozpocznie się ostatnie spotkanie panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie przyszłości Eur…

RT @vonderleyen: We will work with partners to make our democracies stronger.



We will reinforce democracy as the fairest way to deliver t…

RT @RegioPoland: Dziś w Brukseli @EU_Commission ważny temat niedyskryminacji osób #LGBTQIA w kontekście #FunduszeUE dla Polski z Marią Gale…

"Jesteśmy razem z Litwą, Łotwą i Polską. I będziemy w dalszym ciągu przeciwstawiać się tym, którzy instrumentalizują ludzi, ich nadzieje i życie" - powiedziała Przewodnicząca KE @vonderleyen podczas konferencji ambasadorów UE. Całe przemówienie → https://t.co/MM0Qii8Pbt https://t.co/euQR3ifnQz

RT @vonderleyen: The world of work is changing fast. Together with securing the green and digital transition, we want to preserve our soci…

RT @EUinWroclaw: - Szczegółowo przyglądam się sytuacji praw osób LGBTQ w Polsce - powiedziała komisarz @helenadalli na zakończenie dzisiejs…

Parlament Europejski i państwa członkowskie przyjęły porozumienie ws. rozporządzenia dot. roamingu. Przedłuża ono do 2032 r. istniejący system, dzięki któremu obywatele UE nie muszą ponosić dodatkowych opłat za połączenia podczas podróży po UE oraz przynosi nowe korzyści. ⤵️

Pakiet #FitFor55 ma umocnić pozycję UE jako lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, wyznaczając nowe cele. Proces legislacyjny potrwa do 2023 r., a nowe wytyczne mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w 2024 r. Przeczytaj o nim więcej na @DGPrawna. https://t.co/JScC2DmBtE