Unijne instytucje na przekór PiS. Ziobro: UE jest antydemokratyczna i niepraworządna

Na arenie międzynarodowej zapadły w ostatnim czasie decyzje, które zdaniem polskiego rządu, wymierzone są w nasz kraj. KE skierowała list do premiera Morawieckiego o wycofanie z TK pytania o wyższość naszego prawa nad orzeczeniami TSUE, a PE przyjął rezolucję w sprawie mechanizmu praworządności i unijnych pieniędzy. Minister sprawiedliwości ocenił, że UE jest antydemokratyczna i niepraworządna, z kolei opozycja uważa, że „krąg wokół PiS się zacieśnia”.

Komisja Europejska skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego list, prosząc w nim o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Komisja jest zaniepokojona tym wnioskiem (...), ponieważ kwestionuje on fundamentalne zasady prawa UE, a szczególnie prymat prawa UE – przekazał Cristian Wigand, rzecznik KE ds. sprawiedliwości, cytowany przez PAP. Wigand dodał, że Wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla władz państw członkowskich, w tym dla sądów krajowych. - Polska ma miesiąc, by odpowiedzieć na ten list. Komisja, jako strażniczka Traktatów, oczywiście zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań – mówił. Fogiel: Przejaw dążenia do tego, by więcej decyzji zapadało w Brukseli O apel KE pytany był w piątek na antenie Polskiego Radia wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Polityk stwierdził, że list wysłany do szefa polskiego rządu to „przejaw dążenia do tego, by więcej decyzji zapadało w Brukseli, by były one podejmowane przez urzędników i Komisję Europejską, która nie jest ciałem demokratycznym”.

Morawiecki: Nie zamierzam wycofać swojego pytania do TK - Propozycja ze strony Komisji Europejskiej nie ma żadnego odniesienia do stanu faktycznego. Nie zamierzam wycofywać swojego pytania do Trybunału Konstytucyjnego – przekazał w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu argumentował, że podobne pytania w przeszłości kierowali również jego poprzednicy. - Jedno pytanie do TK skierowano przy okazji akcesji Polski do UE, później w okolicach przyjmowania Traktatu Lizbońskiego. Za każdym razem Trybunał Konstytucyjny potwierdzał, że jeżeli następuje kolizja przepisów, to te przepisy muszą zostać zmienione, lub zmieniona musi zostać ustawa zasadnicza. Taka jest logika członkostwa w UE – mówił.

Ziobro: UE jest antydemokratyczna i niepraworządna List KE to nie jedyne zmartwienie rządu PiS. Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie mechanizmu praworządności, który uzależnia wypłatę unijnych środków od przestrzegania praworządności w państwach członkowskich.

PE w rezolucji skrytykował Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury w sprawie warunkowości w „najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w Unii Europejskiej”. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nawiązując w piątek do rezolucji Parlamentu Europejskiego, ocenił, że UE jest „antydemokratyczna i niepraworządna”. - Namawiałem w tej sprawie do veta i twardej gry, bo nie mam zaufania do UE. Premier ufa wypowiedziom Merkel i innych polityków, że oni tylko symbolicznie wprowadzą rozwiązania prawne sprzeczne z traktatami – mówił Ziobro w Polsat News. - Ta rezolucja PE wzywa do stosowania szantażu ekonomicznego, (…) by Polska realizowała agendę brukselską w wielu obszarach, narzucając nam LGBT itd., ale też w obszarze gospodarki – dodał. Morawiecki zaprasza europarlamentarzystów do Polski Premier Mateusz Morawiecki pytany był podczas piątkowej konferencji prasowej w Szczecinie, czy nie obawia się, że kolejne rezolucje mogą wywrzeć presję na KE, aby ta rozpoczęła procedurę mechanizmu praworządności, co spowodować może, że Polska zostanie pozbawiona dostępu do środków unijnych.

Szef rządu zaznaczył, że „uczciwość wydawania środków jest niezbędna, jest konieczna i jest dla nas czymś oczywistym”. - Nie mogę założyć na 100 procent, że w swojej złośliwości, niechęci do Polski, braku zrozumienia tego, co się dzieje w Polsce, prawdziwej demokratyzacji, udostępnienia szerokim rzeszom mieszkańców dostępu do usług publicznych, do polityki społecznej, do kapitału, do środków, nie mogę niestety zmusić do tego, ażeby te instytucje przejrzały na oczy, ale bardzo bym chciał – mówił premier.

Dodał, że zaprasza wszystkich parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego, którzy „mają w europarlamentarzystach z Prawa i Sprawiedliwości znakomitych przewodników po tym, co się dzieje w Polsce”. - Zapraszam ich do Polski - niech przyjadą i nie kierują się zdaniem tych komentatorów i dziennikarzy, tylko niech przyjadą i sami zobaczą, co tu się stało z polityką społeczną, z redukcją ubóstwa, z prawie całkowitym wyeliminowaniem skrajnego ubóstwa – stwierdził.

Opozycja: Krąg wokół PiS się zacieśnia Rozwiązania na arenie europejskiej, które nie podobają się partii rządzącej, nie umknęły uwadze opozycji. - Krąg wokół PiS się zacieśnia - UE rusza z kolejnymi działaniami! A na szali 770 mld dla naszego kraju! Reynders wysyła list z dot. wycofanie wniosku z Trybunału Przyłębskiej, PE wzywa KE do zastosowania mechanizmu praworządności, a już 22 czerwca wysłuchanie w ramach art 7! - wymieniała w mediach społecznościowych posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- KE w obronie unijnego porządku prawnego. W referendum Polacy jasno wypowiedzieli się, że chcą należeć do UE i przestrzegać prawa unijnego. A PiS tylnymi drzwiami poprzez upartyjniony TK chce nas z UE wyprowadzić! - ocenił z kolei senator PO Bogdan Klich.

Kryzys wieku średniego. Skąd się bierze i czy dotyka wszystkich?