Unijne fundusze dla Polski. Morawiecki: Nikt nas nie będzie nas pouczał czym jest praworządność

Chodzi o wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym prosi o rozstrzygnięcie, czy przepisy stanowione w Polsce mają prymat nad tymi europejskimi. - Podnoszone przez Polskę wątpliwości dotyczące nadrzędności prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym wstrzymują przekazanie 57 miliardów euro z Funduszu Odbudowy – oświadczył Gentiloni.

Do wpisu szef rządu dołączył cytat jednej ze swoich wypowiedzi.

„Walczyliśmy o praworządność i demokrację podczas strasznych lat komunizmu, ale mamy znacznie dłuższą tradycję demokratyzmu i nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej, czym jest demokracja, czym jest praworządność, ponieważ wiemy to najlepiej” - głosi treść cytatu.

Buda: Nie mamy oficjalnych komunikatów z KE

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślił w piątek w TV Republika, że polski rząd nie ma „żadnych oficjalnych komunikatów z KE na temat wstrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy”.

Dodał, że z Funduszu Odbudowy do Polski trafi 58 mld euro. Sprecyzował, że ponad 23,9 mld euro to dotacje, a ponad 34,2 mld euro to pożyczki.

Buda zapewnił, że nasz kraj wywiązał się ze wszystkich terminów w połowie lipca i polski rzad liczy na decyzję KE ws. polskiego planu odbudowy we wrześniu.