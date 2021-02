Unia Europesjka nakłada sankcje na osoby w Rosji odpowiedzialne za aresztowanie, skazanie i ściganie Aleksieja Nawalnego

Ministrowie spraw zagranicznych UE jednogłośnie zgodzili się w poniedziałek, 22 lutego 2021 r., że „Rosja dryfuje w kierunku autorytarnego państwa i ucieka z Europy” i jest zainteresowana jedynie „konfrontacją” z Unią Europejską.

Krytykowany za ostatnią misję w Rosji Joseph Borrell, szef dyplomacji UE ogłosił, że zostaną wprowadzone sankcje „na osoby odpowiedzialne za aresztowanie, skazanie i ściganie Aleksieja Nawalnego”.

Nowy unijny system sankcji w zakresie praw człowieka, przyjęty w grudniu 2020 r., zostanie w tym celu zastosowany po raz pierwszy.

Sankcje UE mają być gotowe za tydzień.

W sobotę, 20 lutego 2021 r., sąd w Moskwie odrzucił apelację obrońców Aleksieja Nawalnego, co oznacza, że trafi on do kolonii karnej - zgodnie z decyzją sądu niższej instancji. Nie podano uzasadnienia.

Sąd apelacyjny skrócił wyrok dla opozycjonisty o półtora miesiąca, biorąc pod uwagę czas spędzony w areszcie domowym od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r.