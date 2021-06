Unia Europejska pracuje nad „prawem do odłączenia się”, aby oddzielić czas pracy od prywatnego

W czasie, gdy coraz więcej osób pracuje w domu niż kiedykolwiek wcześniej, nadszedł czas na ogólnoeuropejską zasadę dotyczącą „prawa do odłączenia się”. Tak twierdzi Alex Agius Saliba, maltański prawodawca w Parlamencie Europejskim, który przewodzi wysiłkom w tej sprawie.

Prawo do rozłączenia odnosi się do zasad, które mówią, że od pracownika nie można oczekiwać, że będzie dzwonił, wysyłał maile lub komunikował się z przełożonymi poza godzinami pracy. W styczniu większość unijnych polityków poparła inicjatywę ustawodawczą wzywającą Komisję Europejską, organ wykonawczy UE, do opracowania wspólnej dyrektywy w tej sprawie.

Sprawa musi być rozwiązana, bo widać przepracowanie ludzi i rozmycie się czasu pracy i czasu prywatnego podczas pandemii z powodu wzrostu liczby pracujących zdalnie, mówił Agius Saliba CNBC.

Idea prawa do odłączenia się nabrała rozpędu od początku pandemii, gdy rzesze pracowników pracowały poza biurem, często w swoich domach. W połączeniu z kulturą związaną ze smartfonami i stałym dostępem do służbowych wiadomości, może to niwelować podział między czasem pracy a życiem domowym i sprawić, że menedżerowie wykraczają poza godziny pracy za pomocą maili.