Unia Europejska nałoży sankcje na Rosję, jeśli Putin zaatakuje Ukrainę. „Konstruujemy pakiet” OPRAC.: Lidia Lemaniak

– Osiągamy powoli cel – jest świadomość ryzyk i zagrożeń o charakterze pozamilitarnym. To jest to, czego doświadczają państwa UE ze strony Rosji. Nie zgadzamy się na to i konstruujemy bardzo konkretny pakiet sankcji – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli.