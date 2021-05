Unia Europejska ma plany ponownego otwarcia się dla zaszczepionych turystów zagranicznych

- Unia Europejska przedstawia plany ponownego otwarcia się dla zaszczepionych turystów zagranicznych - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zagraniczni turyści będą mogli spędzać wakacje w krajach Unii od przyszłego miesiąca, o ile zostaną zaszczepieni lub pochodzą z kraju o niskim wskaźniku zakażeń koronawirusem, takiego na przykład jak Wielka Brytania.

Zgodnie z unijnymi propozycjami, cudzoziemcy będą wpuszczani do krajów wspólnoty, o ile zostaną w pełni zaszczepieni przeciwko Covid-19 lub pochodzą z krajów, które mają dobrą sytuację epidemiologiczną. Chodzi o państwa z mniej niż 100 przypadkami zakażeń na 100 tys. osób. Takie kryterium umieściłoby na szczycie listy państw bezpiecznych Wielką Brytanię.

Jednak premier Boris Johnson ostrzegł przed bardzo szybkim otwarciem Wielkiej Brytanii mówiąc, że jeśli zbyt wiele ograniczeń w podróżowaniu zostanie zniesionych, nastąpi nawrót pandemii. Dodał on, że chce pewnego otwarcia jeszcze w maju, ale jego rząd będzie ostrożny co do liczby krajów z „zielonej listy”, czyli wolnych od kwarantanny. Lista ta zostanie ujawniona niebawem, a zakaz podróży zagranicznych ma zostać zniesiony 17 maja.