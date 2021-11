UNHCR udziela pomocy migrantom po białoruskiej stronie granicy. „Prowizoryczny obóz nie jest miejscem bezpiecznym" Aleksandra Kiełczykowska

Obóz migrantów po białoruskiej stronie granicy odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. „IOM i UNHCR są gotowe do współpracy z państwami w zapewnianiu przestrzegania praw człowieka i bezpieczeństwa osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom i migrantom” – przekazało w komunikacie UNHCR.