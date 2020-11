Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a USA - ratyfikowana. Co to za dokument? Ile za to zapłacimy? Gdzie Fort Trump? Tomasz Dereszyński

9 listopada 2020 r. prezydent Polski Andrzej Duda ratyfikował umowę o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a USA (Poland - United States Enhanced Defense Cooperation Agreement). Popularnie mówiło się o niej "Fort Trump". Co to za umowa? Co nam da? Ile za to zapłacimy? Przeczytaj artykuł.