UM Poznań: Najnowsze informacje z 8.01.2022. Co urzędnicy mają nam do przekazania? Newsroom 360

"Jeśli komuś doskwiera aktualna temperatura na zewnątrz, to zapraszamy do Palmiarnia Poznańska🌴 Tam można zobaczyć wiele wspaniałych roślin, wypić kawę i się ogrzać.😉 Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć, jak wyglądała ponad pół wieku temu. Więcej zdjęć z lat 1960-65 możecie znaleźć na stronie CYRYL: https://bit.ly/Cyryl19601965 📸Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiła się na Facebooku Urzędu Miasta Poznań.