UM Poznań: Najnowsze informacje z 22.02.2022. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Plac Kolegiacki, choć jeszcze nieoddany do użytkowania, wciąż wzbudza wiele emocji. Warto przeczytać wywiad z jego projektantem, który tłumaczy wszystko od A do Z.😉 ➡To miał być miejski plac, a nie skwer. Trudno wyobrazić sobie zielony piazza Navona czy place Vandome, prawda? Tu tej zieleni i tak będzie sporo, choć rzeczywiście na razie nie wygląda to zbyt okazale. Ala wiosną sytuacja zmieni się diametralnie, tym bardziej że wokół placu pojawią się kawiarniane ogródki i ludzie na samym placu ➡Na placu zadbaliśmy o retencję. Fugi pomiędzy kamieniami, którymi wyłożony jest plac, są przepuszczalne, więc woda będzie w nie wsiąkać do głębszych warstw, które mają ją zatrzymywać, jak zbiornik retencyjny. I w czasie upałów przez fugi woda będzie zwracana środowisku. ➡Ta koncepcja jest urbanistycznie do bólu logiczna i dzieli przestrzeń na trzy strefy: na strefę odpoczynku od codziennego zgiełku - pod drzewami i przy fontannie; ekspozycyjną, dzięki której będzie można poczuć na placu ducha dawnej kolegiaty św. Marii Magdaleny i ducha historii, oraz część targową, na której mogą odbywać się jarmarki - przed budynkiem urzędu. ➡Wytyczne nie precyzowały, ile ma być drzew. Początkowo pani konserwator zabytków zgadzała się tylko na drzewa o maksymalnej wysokości 5 m. Ostatecznie dała się przekonać do wyższych. Myśleliśmy o lipach, ale stanęło na platanach wielopiennych, które będą miały nawet po 15 m wysokości, a ich korony splotą się ze sobą, tworząc ogromny, zielony dach, zajmujący jedną czwartą powierzchni placu, więc robi się nam tu prawie park. ➡Okazało się, że w jezdni za fontanną jest tak dużo podziemnej infrastruktury, że drzew w ziemi posadzić się nie da, choć rzeczywiście bardzo by tam pasowały. Zresztą pod całym placem jest mnóstwo infrastruktury i zabytkowych murów, dlatego również z tego względu w ziemi nie można tu było posadzić kolejnych drzew, zwłaszcza bez dodatkowych badań archeologicznych, które i tak trwały latami.