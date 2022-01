UM Poznań: Najnowsze informacje z 15.01.2022. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Zmiany w organizacji ruchu, nowe inwestycje, atrakcje, imprezy i akcje, w kt贸rych warto wzi膮膰 udzia艂. Te wszystkie informacje uciekaj膮 czasem w szumie informacyjnym, dlatego u nas znajdziesz najwa偶niejsze posty Urz臋du Miasta Pozna艅. Sprawd藕, co wa偶nego dzieje si臋 w mie艣cie.

Najnowsze informacje z pozna艅skiego urz臋du

Ju偶 po obiedzie?馃槈 馃摳Zoo Pozna艅 Official Site

艁ukasz Ma艂kiewicz Fotografia uwieczni艂 ostatnio Wolny Dziedziniec oraz Far臋 Pozna艅sk膮 i musicie przyzna膰, 偶e zrobi艂 to w niesamowity spos贸b!馃槏

W ramach Dni Judaizmu zapraszamy na spacer Szlakiem Dziedzictwa 呕ydowskiego. Poprowadzi go znawca wielokulturowego dziedzictwa Poznania 鈥 Maksym Kempi艅ski. Podczas w臋dr贸wki przyjrzymy si臋 trwaj膮cemu przez stulecia wsp贸艂istnieniu kultur: chrze艣cija艅skiej i 偶ydowskiej, kt贸rego brutalny kres przynios艂a II Wojna 艢wiatowa. Wsp贸lnie poszukamy 艣lad贸w 偶ydowskiej obecno艣ci w Poznaniu: tych zachowanych w przestrzeni miejskiej do dzi艣, jak i tych cz臋艣ciowo ju偶 zatartych. 馃憠Start: 15.01.2022 (sobota), godz. 12.00 馃憠Miejsce: r贸g ul. Szewskiej i Dominika艅skiej Na wydarzenie zaprasza Trakt Kr贸lewsko-Cesarski w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Coexist

Du偶ymi krokami nadchodzi termin p艂atno艣ci za odpady do Urz臋du Miasta Poznania.馃 Je偶eli nie otrzyma艂e艣 indywidualnego numeru rachunku bankowego, wyj膮tkowo dokonaj p艂atno艣ci na og贸lny numer rachunku podany na stronie www.poznan.pl/odpady. Pami臋taj鈥 W kolejnym miesi膮cu dokonaj p艂atno艣ci ju偶 na indywidualny numer rachunku. Termin p艂atno艣ci to 15 stycznia 2022, jednak偶e jest to sobota, wi臋c za ostatni moment na wp艂at臋 uwa偶a si臋 nast臋pny dzie艅 po dniach wolnych od pracy, czyli 17 stycznia 2022 r.