UM Poznań: Najnowsze informacje z 13.01.2022. Co urzędnicy mają nam do przekazania?

Czas na podsumowanie trzeciej edycji akcji "Zgotujmy razem trochę dobra"💪. Po raz kolejny udało nam się podzielić ogromną ilością dobra z osobami, którego tego potrzebowały. W ramach akcji przygotowano 513 pełnowartościowych posiłków!😱 Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wszyscy, którzy zdecydowali zaangażować się w cudowną akcję! Restauracje, które przygotowały posiłki👏 Bistro Literka | Bombay Grillz | Cafe Bajka W.Mendel | Canteen Am Am | Restauracja Hotel Focus | Kuchnia Dniestrzańska | Lizawka | Restauracja Maltańska | P.H.U Barbara Bober | Mafioła &pizzeria&ristorante&caffe | Podyplomówka | Powozownia | RAUT Hotel Restauracja Catering Eventy | Whiskey in the Jar Stary Browar Poznań | Whiskey in the Jar Poznań Organizatorzy wydarzenia👍 IT.integro - sponsor wydarzenia MOPR Poznań LUCKYYOU Pogotowie Społeczne Poznan.travel Miasto Poznań