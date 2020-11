Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Trzaskowski: Obiecałem, że taki wniosek złożę i tak będzie

- Obiecałem, że taki wniosek złożę i tak będzie. Będzie on jeszcze jesienią - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Polsacie w programie "Graffiti" i dodał, że o tym gdzie ona się znajdzie porozmawia z radnymi.

Przypomnijmy, że przed kilkoma laty w Warszawie pojawiły się już tabliczki z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego. Zastąpiły one wówczas aleję Armii Ludowej, co stanowiło jeden z etapów tzw. dekomunizacji. Decyzję o takim procesie podjął ówczesny wojewoda mazowiecki, jednak wkrótce Naczelny Sąd Administracyjny miał stwierdzić, że odbyło się to niezgodnie z prawem. Zdaniem sądu wojewoda niewystarczająco uzasadnił swoje zarządzenie. W efekcie ulica Lecha Kaczyńskiego zniknęła z map Warszawy.