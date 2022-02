Ukraiński piłkarz Legii dziękuje za wsparcie. Igor Kharatin: "Wierzę, że nastąpi pokój"

Kharatin dołączył do warszawskiego zespołu latem zeszłego roku. 27-latek przyszedł do stolicy Polski z węgierskiego Ferencvarosa za 900 tysięcy euro i do tej pory wystąpił w 13 meczach i strzelił jedną bramkę

- Ja i moja rodzina jesteśmy z Ukrainy. Kochamy i cenimy nasz kraj. Szczerze wierzymy w to, że nastąpi pokój. W tym trudnym czasie najważniejsze są dla nas wiara i zjednoczenie. Ukraino bądź silna. Chciałbym też podziękować wszystkim Polakom, którzy wspierają nas w tym trudnym czasie – powiedział w oświadczeniu Kharatin.

Na Instagramie piłkarz skrytykował słowa Władimira Putina.

- Nie wierzcie w te bzdury, które on opowiada - napisał.