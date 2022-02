Ukraiński minister spraw zagranicznych: ostatecznym celem Putina jest zniszczenie Ukrainy, a nie przejęcie kontroli

„Żadne sankcje nie wystarczą, dopóki rosyjskie buty nie znikną z ukraińskiej ziemi” – powiedział Dmytro Kuleba w rozmowie z Jakem Tapperem z CNN w programie „The Lead”.

We wtorek Kułeba spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem. Przywódca USA ogłosił nowe sankcje, aby ukarać Moskwę za rozpoczęcie inwazji na Ukrainę. Kułeba powiedział Tapperowi, że te sankcje są „tylko początkiem procesu odstraszania prezydenta Putina i zmuszania go do wycofania się”. Dodał, że „z pewnością one nie wystarczą”.

Kułeba, pytany przez dziennikarza CNN, jakie według niego są intencje Putina, powiedział, że „ostatecznym celem Putina jest zniszczenie Ukrainy”.

– Nie jest zainteresowany częściami Ukrainy. Nie jest zainteresowany nawet utrzymaniem kontroli nad całym krajem. Chce, by idea ukraińskiej państwowości upadła – mówił szef ukraińskiej dyplomacji.

Kułeba spotkał się we wtorek z Bidenem i sekretarzem obrony Lloydem Austinem w Waszyngtonie. Wcześniej tego dnia rozmawiał również z dziennikarzami w Departamencie Stanu wraz z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem.