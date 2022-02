Ukrainiec uciekał przed policjantami. W aucie przewoził nielegalnych imigrantów z Syrii

Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 lutego. Patrolujący rejon przygraniczny policjanci zauważyli fiata na toruńskich numerach rejestracyjnych. Mundurowi kilkukrotnie wydawali kierowcy polecenie do zatrzymania się, ten jednak je zlekceważył i zaczął uciekać. Po przejechaniu kilkuset metrów fiat zatrzymał się, a z jego wnętrza w kierunku pobliskiego lasu uciekło dwóch mężczyzn. Kierowca został w pojeździe. Okazał się nim 33-letni obywatel Ukrainy, który na co dzień mieszka w Warszawie.

Po kilku minutach policjanci wspólnie z żołnierzami w masywie leśnym odnaleźli dwie osoby i ustalili, że są to obywatele Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód na policyjny parking. Natomiast Syryjczycy zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. 33-latek odpowie za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.