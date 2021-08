Ukraińcy zamiast w Polsce wolą pracować w Niemczech. "Imigranci wybierają to miejsce, które pozwoli im lepiej zarobić"

- To, czy Ukraińcy faktycznie będą poszukiwać pracy poza Polską, zależy od kierunku, w jakim potoczy się pandemia w najbliższym czasie. Kiedy gospodarki zaczną wychodzić z kryzysu, zaczną również stopniowo otwierać się na imigrantów zarobkowych. W związku z tym, wraz z wygaszaniem się pandemii, powróci inny problem, jakim będzie wysoka konkurencyjność na rynku pracy i to nie tylko na poziomie lokalnym, ale też międzynarodowym. Zresztą już teraz widzimy, że w momencie gdy kraje radzą sobie podobnie ze skutkami pandemii, imigranci wybierają to miejsce, które pozwoli im lepiej zarobić. Zatem do głosu znowu zaczyna wracać jako kluczowy czynnik ekonomiczny – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, cytowany w komunikacie.