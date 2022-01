Ukraińcy pod ostrzałem. Rosja wzmacnia siły w Donbasie

We wtorek rano ukraińskie dowództwo podsumowało ostatnią dobę na froncie w Donbasie. W tym czasie doszło do trzykrotnego naruszenia rozejmu przez separatystów i wspierających ich Rosjan. Pozycje ukraińskie zostały ostrzelane w rejonie Switłodarska (z broni automatycznej i granatników), w rejonie Lebiedynskiego (ostrzał z broni lekkiej) i niedaleko Szum (granatniki). Ranny został jeden ukraiński żołnierz. W poważnym stanie trafił do szpitala.

Tymczasem Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że dowództwo rosyjskiej armii nadal utrzymuje w stanie gotowości bojowej oddziały zarówno regularnego wojska stacjonujące w okupowanym Donbasie, jak i dowodzone przez rosyjskich oficerów jednostki tzw. republik ludowych.