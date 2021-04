Ukraina: Sytuacja się zaostrza. Przy granicy Ukrainy zaczęło gromadzić się coraz więcej żołnierzy rosyjskich. USA ostrzega Rosję

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział dla BBC, że na północnej granicy między Ukrainą i Rosją, wzdłuż wschodniej granicy oraz także na nielegalnie okupowanym Krymie doszło do mobilizacji rosyjskich sił zbrojnych. Spowodowało to kolejne napięcia i zaniepokojenie ze strony NATO. Departament Stanu USA powiedział, że jest "całkowicie zaniepokojony niedawną eskalacją rosyjskich agresywnych i prowokacyjnych działań we wschodniej Ukrainie".

Mimo obaw Rosja ostrzegła NATO przed wysłaniem jakichkolwiek żołnierzy na pomoc Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja podejmie "dodatkowe środki", jeśli NATO podejmie taki krok.