Ukraina nic nie wie o Szewczence? Współpracownicy milczą

- Do Szewy ciężko jest dotrzeć nawet ukraińskim mediom, ale zaprzyjaźnieni dziennikarze umawiali się z nim na wywiady dość często (po rozstaniu z kadrą te relacje się popsuły) ale teraz na Ukrainie brak własnych informacji, 0 wywiadów. Bazują tylko na kilku artykułach z polskiej prasy. To szokuje - pisze na Twitterze fanatyk ukraińskiej piłki "BuckarooBanzai".

- Podsyłając linki dostaję pytania "na ile to prawda?". I to od czołowych dziennikarzy. Ci, którzy wiedzą o ukraińskiej piłce wszystko teraz nie mają żadnych wieści. Dziwią się, czy to w ogóle możliwe. Otoczenie Szewy jeszcze podczas jego pracy w Genui nie wierzyło w taki pomysł - dodaje.