Ukraina może powołać pod broń nawet 2,5 mln ludzi. Wielu ma bojowe doświadczenie

- Oni spotkają się z odpowiedzią naszego społeczeństwa, naszych obywateli, naszego wojska. Możemy postawić w stan gotowości od 2 do 2,5 miliona ludzi – cytuje słowa Daniłowa portal Ukraińska Prawda.

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) zauważył, że w pobliżu terytorium Ukrainy skoncentrowanych jest około 120 tys. rosyjskich wojskowych i Moskwa może przeprowadzić prowokacje „w każdej chwili”, ale argumentował, że do przeprowadzenia inwazji na pełną skalę potrzebne byłyby szeroko zakrojone przygotowania, które łatwo byłoby zauważyć. - Okres przygotowawczy, który zauważyłby cały świat, mógłby trwać od trzech do siedmiu dni - powiedział Daniłow. - Jeszcze tego nie widzimy. Wyraźnie rozumiemy, co się dzieje i spokojnie się do tego przygotowujemy.