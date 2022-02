Ukraina gotowa zrezygnować z NATO? Burza wokół słów ambasadora

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadym Prystajko w rozmowie z BBC nie wykluczył, że jego kraj może zrezygnować z ambicji wejścia do NATO, by uniknąć wojny z Rosją. - Możemy - szczególnie będąc traktowanym w ten sposób, szantażowanym i popychanym do tego - oświadczył były szef MSZ Ukrainy, pytany o to, czy Kijów może zmienić swoje stanowisko względem członkostwa w NATO.

Szybko się jednak z tych słów wycofał. - By uniknąć wojny jesteśmy gotowi do wielu ustępstw, ale nie w sprawie członkostwa w NATO - oświadczył ambasador. Zapewnił, że Kijów nie zamierza rewidować swojego stanowiska wobec dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale na Ukrainie jego słowa wywołały burzę.

- Aspiracje wejścia do NATO i do UE pozostają dla Ukrainy priorytetem - oświadczył rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Serhij Nykyforow. Zaznaczył, że euroatlantyckie ambicje są zapisane w ukraińskiej konstytucji. Także ukraińskie MSZ, komentując słowa ambasadora Prystajki o możliwości rezygnacji z członkostwa w NATO na rzecz pokoju, stwierdziło, że wszystkie decyzje muszą być zgodne z konstytucją. „Słowa ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wadyma Prystajki, że Ukraina jest rzekomo gotowa rozważyć rezygnację z członkostwa w NATO, aby uniknąć wojny z Rosją, są wyrwane z kontekstu” - napisał na Facebooku rzecznik MSZ Ołeh Mykolenko. Przypomniał, że perspektywa członkostwa w NATO jest zapisana w ukraińskiej konstytucji.