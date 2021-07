Ukradli sprzęt medyczny przeznaczony dla niemowląt. Rozpoznajesz te osoby? Są poszukiwani przez policję

Ukradli sprzęt medyczny. Teraz poszukuje ich policja

Policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży torby ze specjalistyczną aparaturą medyczną do badania słuchu niemowląt. Wizerunek podejrzanych zarejestrowały kamery. - Każdy, kto rozpoznaje widocznych na zdjęciach mężczyzn lub ma istotne informację dotyczące tego zdarzenia proszony jest o kontakt telefoniczny lub osobisty z policjantami prowadzącymi sprawę w siedzibie jednostek przy ul. Dzielnej 12 - informują funkcjonariusze.

Wartościowy sprzęt

Sprawcy z zaparkowanego przy ulicy Waryńskiego samochodu skradli audiometr tonalny i tympanometr z modułami klinicznymi do wykonywania badań, programatory, stetoklip oraz aparaty słuchowe w wersji demo.

To unikalny w skali kraju sprzęt, jeden z czterech dostępnych w Polsce, na który czekają niemowlęta z wadami słuchu. Skradzione urządzenia są bezużyteczne, ponieważ brakuje do nich laptopa ze specjalnym oprogramowaniem. - Dlatego też zwracamy się apelem do wszystkich osób, które otrzymają ofertę kupna tych urządzeń o kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami prowadzącymi tę sprawę w siedzibie jednostki przy ulicy Dzielnej 12 - informuje policja.